Bartın\'da 300 sülün, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce doğaya salındı

Bartın'da 300 sülün, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce doğaya salındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla 300 sülün uygun alanlara bırakıldı. Salımın, bölgedeki sülün popülasyonunu desteklemesi ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
Bartın'da yaban hayatının desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla doğaya 300 sülün salındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, yaban hayatının korunması ve türlerin doğal yaşam alanlarındaki varlığının desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında 300 sülün uygun alanlara salındı.
Çalışmayla bölgedeki sülün popülasyonunun desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor.
Yaban hayatının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.
Kaynak: AA
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