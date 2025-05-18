Bartın\'da Arazi Anlaşmazlığı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Bartın'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada silahla vurularak öldürülen çift ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Kozcağız beldesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurularak öldürülen Abdullah D, eşi Havva D. ve çocukları Erhan D'nin cenazeleri, Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Demirciler Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.

Burada dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından cenazeler, mahalle mezarlığında kılınan namazın ardından defnedildi.

Mehmet D. dün, ortak kullandıkları tarlayı sürdükleri iddiasıyla eniştesi, kız kardeşi ve yeğenine av tüfeğiyle ateş etmiş, Abdullah (55) ve Havva D. (50) çifti olay yerinde, ağır yaralanan çocukları Erhan D. (35) ise kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından kaçan ve jandarma ekiplerince yakalanan Mehmet D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.