Bartın\'da Asansörde Mahsur Kalan Genç Kurtarıldı

BARTIN'da asansöre binen M.Ö. (27), kabinin bir kat aşağı düşmesi sonucu mahsur kaldı. Bayılan M.Ö., itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ö., akrabalarını ziyaret ettikten sonra üçüncü kattaki asansöre bindi. Ancak asansör kabini, bir kat aşağı düştü. Apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ikinci katta kalan kabinin kapısını açarak M.Ö.'yü çıkardı. Baygın halde bulunan M.Ö., sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.