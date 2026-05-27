Bartın\'da Bayramlaşma Törenleri

Bartın'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma törenleri yapıldı.

Valilik Bahçesi'nde düzenlenen programda Vali Nurtaç Arslan, bayram tebriklerini kabul etti.

Törene, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Baykal ile daire müdür ve amirleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Daha sonra Vali Arslan ve beraberindekiler, İl Jandarma Komutanlığı, Garnizon Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bayram ziyaretleri gerçekleştirdi.