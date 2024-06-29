Bartın'da Genç Girişimcilere Hibeden Faydalanma İmkanı - Son Dakika
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Bartın'da Genç Girişimcilere Hibeden Faydalanma İmkanı

Bartın\'da Genç Girişimcilere Hibeden Faydalanma İmkanı

Bartın'da Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında düzenlenen törende, 6 genç girişimciye 'Genç Girişimci Kurulum Hibesi' verileceği duyuruldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleşen törene katılan İl Müdürü Yasin Önder, genç girişimcilerin hayallerindeki işletmeleri kurmalarına destek olacaklarını belirtti. 18-40 yaş arasında olan ve proje bölgesi köylerde ikamet eden genç girişimcilere toplamda 2 milyon 772 bin lira hibe desteği sağlanacak.

29.06.2024 13:51
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Bartın'da, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında "Genç Girişimci Kurulum Hibesi"nden 6 kişi faydalanacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen törene, İl Müdürü Yasin Önder ile 6 genç girişimci katıldı.

Önder, yaptığı konuşmada, geçen yıl mantar, arıcılık ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği eğitimi alan 6 genç girişimcinin, desteklerden faydalandığını belirtti.

Genç girişimcilerin, hayallerindeki işletmeyi kurabileceğini kaydeden Önder, şöyle konuştu:

"Hibe destek konuları, babadan oğula geçen meslek konuları olması nedeniyle aile işletmelerinin sürdürülebilirliği sağlanacaktır. KDAKP kapsamında, 2023 yılı içerisinde finansal okur yazarlık, proje hazırlama, pazar analizi, iş planı hazırlama ve teorik eğitimlerine katılarak, başarılı olan gençler desteklenmektedir. 18-40 yaş arasında olan, proje bölgesi köylerde ikamet eden 6 genç girişimciye, yüzde 70 hibe desteğiyle toplamda 2 milyon 772 bin lira destek sağlanacaktır."

Daha sonra "Genç Girişimci Kurulum Hibesi" sözleşmeleri imzalandı.

Kaynak: AA

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