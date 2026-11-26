Hastaneye götürülen 19 yaşındaki şüpheli, polisin parmağını ısırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'da karıştığı adli olay nedeniyle polis nezaretinde sağlık kontrolü için Bartın Devlet Hastanesine götürülen 19 yaşındaki R.D., taşkınlık çıkararak polislere saldırdı. Kendisine engel olmak isteyen polis memurunun işaret parmağını ısıran ve hastaneye ait bilgisayara zarar veren şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Bartın'da, adli bir olayın ardından hastaneye getirilen 19 yaşındaki şüpheli, işlemleri sırasında görevli polislere saldırdı.
HASTANEDE TAŞKINLIK ÇIKARDI
Kent merkezinde karıştığı adli olay nedeniyle polis memurları nezaretinde Bartın Devlet Hastanesine götürülen R.D., sağlık kontrolü sırasında taşkınlık çıkardı. Şüpheli, kendisine engel olmak isteyen polis memurunun işaret parmağını ısırarak yaraladı.
HASTANENİN BİLGİSAYARINA ZARAR VERDİ
R.D., olay sırasında hastaneye ait bir bilgisayara da zarar verdi. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
ÜÇ AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen R.D., çıkarıldığı Bartın Sulh Ceza Hakimliğince "görevi yaptırmamak için direnme", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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