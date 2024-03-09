Bartın\'da İki İşçi Servisi Çarpışması: 1 Ölü, 27 Yaralı

Türkiye'deki Yardım Kuruluşları Ramazanda İhtiyaç Sahiplerine Yardımlarını Ulaştıracak

Türkiye'deki yardım kuruluşları, ramazanda ülkedeki deprem bölgesi ve Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin bağışlarını ulaştıracak. Türk Kızılay, İHH, Deniz Feneri Derneği, İDDEF, Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Yetim Vakfı, Sadakataşı Derneği, Beşir Derneği, Yeryüzü Doktorları Derneği, Umuda Koşanlar Derneği ve diğer yardım kuruluşları, ramazanda milyonlarca insana yardım elini uzatmayı hedefliyor.