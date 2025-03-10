Bartın'da İlk İftar Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Bartın da 'ilk orucum İlk iftarım' etkinliğince çocuklar camiye sığmadı

BARTIN - Bartın'ın Ulus İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen ve bu yıl üçüncü kez düzenlenen etkinlikte 4-6 yaş arası çocukları ve velilerinde katıldığı programda merkez Ulu camiine sığmadılar.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "İlk orucum, ilk iftarım" programına İlçe kaymakamı Fırat Kadirlioğlu, Bartın İl Müftüsü Ömer Keskin, İlçe müftüsü Muhammed Yegin ile çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı. Ulu Camiide yer sofrası üzerinde iftarların açıldığı programda ayrıca çocuklar için Hacıvat - Karagöz perde oyunları da sergilendi.

İftar programı sonrası konuşan İlçe müftüsü Muhammed Yegin, bu yıl üçüncü kez düzenledikleri etkinliğin her yıl katlanarak büyüdüğünü ifade etti.

İlçe Kaymakamı Fırat Kadiroğlu ise ilçe müftülüğü tarafından yapılan etkinliğin Ramazan geleneklerini yaşatmak olduğunu belirtti.

Program sonunda çocuklara pamuk şeker ve çeşitli hediyeler ikram edildi.