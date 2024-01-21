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Bartın'da İplere Takılan Karga İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Bartın'da İplere Takılan Karga İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Bartın'da kemerköprü mahallesinde bir ağaç dalına takılan karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kanadında kırıklar tespit edilen karga veteriner hekim tarafından tedavi edilmek üzere götürüldü.

Bartın\'da İplere Takılan Karga İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
21.01.2024 - 19:10,  Güncelleme: 19:11
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BARTIN'da ağaç dallarındaki iplere takılan karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kanadında kırıklar oluşan karga veteriner hekim tarafından tedaviye alındı.

Kemerköprü Mahallesi Irmak kenarındaki kavak ağacının tepesindeki dallarda iplere kanadı takılan kargayı vatandaşlar fark etti. Durumun haber verilmesi üzerine Bartın Belediyesi İtfaiye ekipleri; ağaca merdiven uzatarak, kanadı ipe takılan kargayı bulunduğu yerden aldı ve kafese yerleştirdi. Kanadında kırık olduğu tespit edilen karga tedavisi için veteriner hekime götürüldü.

Kaynak: DHA
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