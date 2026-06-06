Bartın'da Kamyonetten Dökülen Meyve Sebzeleri Sürücüler Topladı

BARTIN'da seyir halindeki kamyonetin kasasından yola dökülen sebze ve meyveler, yoldaki diğer sürücülerin araçlarından inip toplamasıyla araca geri taşıdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dün akşam saatlerinde Bartın-Ankara yolu Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde ilerleyen kamyonetin kasasındaki meyve ve sebzeler, kapağın açılmasının ardından yola döküldü. Trafik, kara yoluna saçılan meyve sebzeler nedeniyle durdu. Araçlarından inen sürücüler, kamyonet sürücüsüne yardım ederek, dökülen meyve ve sebzeleri toplayıp araca geri taşıdı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.