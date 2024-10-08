Bartın\'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

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BARTIN'ın Ulus ilçesinde evin duvarına çarpan otomobildeki Osman Özer (62) hayatını kaybetti, sürücü Cevat Özer (52) ile Erkan Topyanı yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Çubuklu köyünde meydana geldi. Cevat Özer'in (52) kontrolünü yitirdiği 74 DB 677 plakalı otomobil önce kanala düştü, bir evin duvarına çarptı. Kazada araçtaki Osman Özer hayatını kaybederken, sürücü Cevat Özer ve Erkan Topyanı hafif yaralandı. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavileri için Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Osman Özer otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.