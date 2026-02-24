Bartın\'da Merdiven Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

BARTIN'da çatıya çıkarken merdivenin kırılması sonucu yaklaşık 5 metreden düşen İskender Yücetaş (53), hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Kayadibikavlak köyünde meydana geldi. Çatıdaki güneş enerjisi sistemini tamir etmek için arkadaşına yardım etmek isteyen Yücetaş, merdivenle çıkmak istediği sırada merdivenin kırılması sonucu dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Ağır yaralanan Yücetaş ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İskender Yücetaş kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
