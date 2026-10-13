Bartın'da öğrenci ölümü davasında alkollü sürücüye 4 yıl 5 ay 10 gün hapis verildi

Bartın'da alkollüyken kullandığı otomobiliyle çarptığı 23 yaşındaki üniversite öğrencisinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, sanık F.T. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'nun yakınlarının da SEGBİS'le bağlandığı salonda taraf avukatları ve sanık yakınları hazır bulundu.

Sanık F.T, önceki duruşmadaki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Bilerek, isteyerek suç işlemedim. Olay benim dışında gelişti, pişmanım, aileme kavuşmak ve tahliye olmak istiyorum." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "taksirle öldürme" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapse mahkum ettiği sanığın, tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak hükümle tahliyesine karar verdi, ehliyetine de 1 yıl 6 ay el konulmasını kararlaştırdı.

Olay

Bartın'dan Zonguldak istikametine giden F.T. (30) idaresindeki 06 RLK 06 plakalı otomobil, 23 Ekim 2025'te kontrolden çıkarak önünden tali yola dönen F.R.U. yönetimindeki 34 BST 780 plakalı otomobile, ardından da durağa yürüyen üniversite öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'na (23) çarpmıştı. Tatlıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği kazada 2 kişi yaralanmıştı.

Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü F.T. tutuklanmıştı.