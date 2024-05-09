Bartın'da öğrencilere gıda ve hijyen eğitimi düzenlendi - Son Dakika
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Bartın'da öğrencilere gıda ve hijyen eğitimi düzenlendi

Bartın\'da öğrencilere gıda ve hijyen eğitimi düzenlendi

Bartın'nın Ulus ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrencilere gıda ve hijyen eğitimi verildi. Kaymakam Fırat Kadiroğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada beslenmenin sağlık açısından önemine vurgu yaparak, sağlıklı beslenmenin sağlıklı bir yaşam için şart olduğunu belirtti. Öğrencilere gıda güvenliği, hijyen, israf ve gıda okur yazarlığı konularında bilgi verildi.

09.05.2024 15:21
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Bartın'n Ulus ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce öğrencilere yönelik "Gıda ve Hijyen Eğitimi" düzenlendi.

Kaymakam Fırat Kadiroğlu, 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, beslenmenin sağlık açısından en önemli etken olduğunu belirtti.

Beslenme alışkanlığı kazanılması ve besin çeşitliliğine önem verilmesi gerektiğini kaydeden Kadiroğlu, "Fastfood türü bol yağlı, tuzlu, katkı maddeli besinlerden uzak durmalıyız. Güvenilir gıda ve hijyen mutlu bir yaşamın en önemli anahtarıdır. Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı beslenmek şarttır. Bu kapsamda ilçemizde bu eğitimleri gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline ve katılımcılara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

???????Öğrencilere, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından gıda güvenliği ve hijyen konularında bilinç seviyeleri artırılması, gıda güvenilirliği, israf ve gıda okur yazarlığı konularında bilgi verildi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Bartın, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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