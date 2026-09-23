Bartın'da rüzgar ve sağanak elektrik kesintisi yaşattı, 10'dan fazla kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Bartın'da rüzgar ve sağanak elektrik kesintisi yaşattı, 10'dan fazla kişi kurtarıldı

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Bartın\'da rüzgar ve sağanak elektrik kesintisi yaşattı, 10\'dan fazla kişi kurtarıldı
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Bartın'da sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu; ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Rüzgarın hızı saatte 40 kilometreye ulaşırken, kent genelinde yaklaşık 30 dakika elektrik kesintisi yaşandı ve asansörlerde mahsur kalan 10'dan fazla kişi kurtarıldı.

BARTIN'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Kent genelinde yaklaşık 30 dakika elektrik kesintisi yaşanırken, asansörlerde mahsur kalan 10'un üzerinde kişiyi ise ekipler kurtardı.

Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sağanakla birlikte rüzgarın hızı saatte 40 kilometreye ulaştı. Orduyeri ve Tuna mahallelerinde bazı ağaçlar yola devrildi. Çaydüzü Mahallesi'nde elektrik direğinin devrilmesi nedeniyle kent genelinde yaklaşık 30 dakika elektrik kesintisi yaşandı. Kesinti sırasında 10'un üzerinde kişi binaların asansörlerinde mahsur kaldı. Ekipler, mahsur kalanları kurtardı. İtfaiye ekipleri, motorlu testerelerle kestikleri ağaçları yoldan kaldırıp ulaşımı sağladı.

Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde bulunan balıkçılar zor anlar yaşadı. Balıkçılar, rüzgardan korunmak için limanlara sığındı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bartın'da rüzgar ve sağanak elektrik kesintisi yaşattı, 10'dan fazla kişi kurtarıldı - Son Dakika
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