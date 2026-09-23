Bartın'da sağanak ve kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, asansörde 8 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bartın'da sağanak ve kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, asansörde 8 kişi kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın\'da sağanak ve kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, asansörde 8 kişi kurtarıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve saatte 40 kilometre hıza ulaşan rüzgar Orduyeri ve Tuna mahallelerinde ağaçları yola devirdi. Çaydüzü'de elektrik kesintisi yaşanırken asansörde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı, Amasra'da balıkçı tekneleri limana sığındı.

Bartın'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinden itibaren kentte etkisini gösteren sağanak ve saatte 40 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle Orduyeri ve Tuna mahallelerinde ağaçlar yola devrildi.

İtfaiye erlerince motorlu testerelerle parçalara ayrılan ağaçlar yoldan kaldırıldı.

Çaydüzü Mahallesi'nde ise elektrik direğinin devrilmesi nedeniyle bölgede yaklaşık 30 dakika elektrik kesintisi yaşandı. Bu sırada binaların asansörlerinde mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Amasra ilçesinde de kuvvetli rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri limana sığındı.

İlçe merkezinde sağanak sonrası yollarda su birikintisi oluştu, sürücüler güçlükle ilerledi.

Kaynak: AA
Hava DurumuDoğal AfetAcil DurumGüncelAmasraBartınYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sanayide 80 bin TL fiyat aldı, otomobilini 10 bin TL’ye kendi boyadı Sanayide 80 bin TL fiyat aldı, otomobilini 10 bin TL’ye kendi boyadı
19 yaşındaki Celal Can’ın katil zanlısından pişmanlık savunması: Cahillik ettim 19 yaşındaki Celal Can'ın katil zanlısından pişmanlık savunması: Cahillik ettim!
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
Yaşlı kadını eşi satırla öldürdü Sabaha kadar başında beklemiş Yaşlı kadını eşi satırla öldürdü! Sabaha kadar başında beklemiş
Hazmedemediler Erdoğan konuşurken, İsrail’in BM temsilcisi salondan ayrıldı Hazmedemediler! Erdoğan konuşurken, İsrail'in BM temsilcisi salondan ayrıldı
16:30
Kılıçdaroğlu’ndan yeni açıklama Yavaş’ı kendi sözleriyle vurdu
Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! Yavaş'ı kendi sözleriyle vurdu
16:14
BM Genel Kurulu’nda konuşan Şara, İsrail’e resti çekti
BM Genel Kurulu'nda konuşan Şara, İsrail'e resti çekti
15:52
Tüm gözler TBMM’de İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
Tüm gözler TBMM'de! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
15:48
Mansur Yavaş’ın istifasının ardından Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama
14:30
Mansur Yavaş’ın ardından CHP’de istifa dalgası Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
Mansur Yavaş'ın ardından CHP'de istifa dalgası! Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
14:18
Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’ın istifasına ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın istifasına ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 16:59:24. #.0.2#
SON DAKİKA: Bartın'da sağanak ve kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, asansörde 8 kişi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement