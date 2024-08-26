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Bartın'da sağanak yağış: Yollar gölete döndü, araç sürücüleri zor anlar yaşadı

BARTIN - Bartın'da sabah erken saatlerde başlayan yağış nedeniyle yollar gölete döndü. Sürücüler su biriken yollarda zor anlar yaşadı.

Bartın'da sabahın ilk ışıklarından itibaren gök gürültüsü ve sağanak yağış etkili oldu. zaman zaman şiddetini arttıran yağışta tıkanan mazgallar nedeniyle yollar gölete döndü. Yağış nedeniyle yayalar, yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ise araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağışa rağmen araç ve uyarı işaretleri ile su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde tedbir alan karayolları ekipleri, tıkanan mazgalları temizledi. Yaklaşık 3 saat süren yağış etkisini azaltarak yerini güneşli bir havaya bıraktı.

Öte yandan kazaya davetiye çıkaran su birikintileri ve kaygan yol nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.