Bartın'da Tarım Aracı Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bartın'da Tarım Aracı Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bartın\'da Tarım Aracı Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
06.07.2026 18:33
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Bartın'da kamyonla çarpışan tarım aracı sürücüsü Hüseyin Ö. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bartın'da kamyonla çarpışan tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti.

Kozcağız beldesi Eskihamidiye köyü mevkisinde seyreden E.G. (35) idaresindeki 34 GNU 644 plakalı kamyon, Hüseyin Ö'nün (68) kullandığı "patpat" diye tabir edilen tarım aracıyla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yapılan kontrolde tarım aracı sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyonun altında kalan tarım aracında sıkıştığı yerden ekiplerin iş makineleri yardımıyla yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu çıkarılan Hüseyin Ö'nün cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Bartın, Tarım, Yaşam, Son Dakika

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