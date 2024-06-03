Bartın'da Tüp Kamyonunun Devrilmesi Sonucu 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bartın'da Tüp Kamyonunun Devrilmesi Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Bartın\'da Tüp Kamyonunun Devrilmesi Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Bartın'da meydana gelen kazada, tüp kamyonuyla çarpışan bir kamyon devrildi ve tüpler yola savruldu. Kazada hafif yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri gaz kaçağı kontrolü yaptı ve kamyon çekici yardımıyla kaldırıldı.

03.06.2024 20:03
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Bartın'da tüp kamyonunun devrildiği kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak kara yolu Gecen köyü mevkisinde Hüseyin Pehlivan (48) idaresindeki 74 ABH 275 plakalı kamyon, tali yola girmek isteyen Remzi Kanbur (57) yönetimindeki 74 DE 709 plakalı tüp kamyonuyla çarpıştı.

Kazada kontrolden çıkan tüp kamyonu karşı şeride geçerek devrildi. Kamyondaki tüpler yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan tüp kamyonu sürücüsü ile aynı araçtaki Abdullah Köse (55) Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri sık sık gaz kaçağı olup olmadığını kontrol etti. Tüplerin başka bir araca alınmasının ardından kamyon çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bartın'da Tüp Kamyonunun Devrilmesi Sonucu 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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