Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çakırkadı ve Kaşbaşı köyünde düzenlenen operasyonlarda satışa hazır kubar esrar ile kenevir bitkisi, hassas terazi ve tekel ibareli kilitli poşetler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.