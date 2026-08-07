Bartın\'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Bartın'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıığı belirlenen 9 zanlının yakalanması için il genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar, tüfek ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.