Bartın'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
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Bartın'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

14.07.2026 23:25
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Bartın merkezli operasyonda 3 ilde 8 şüpheli gözaltına alındı, 1 milyon 337 bin lira işlem hacmi tespit edildi.

Bartın merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefet suçunu işledikleri belirlenen zanlılara yönelik soruşturma başlatıldı.

Şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyon 337 bin lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Bartın, Afyonkarahisar ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürerken, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Bartın, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika

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