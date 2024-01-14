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Bartın'da Yol Kenarında Ölü Bulunan Kişi İçin Soğuktan Donma Şüphesi - Son Dakika
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Bartın'da Yol Kenarında Ölü Bulunan Kişi İçin Soğuktan Donma Şüphesi

Bartın'da Mehmet Yalçın (65), yol kenarında ölü bulundu. Yalçın'ın dengesini kaybedip düştüğü, bayıldıktan sonra soğuktan donarak öldüğü üzerinde duruluyor. Vücudunda darp izi görülmeyen Yalçın'ın cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bartın\'da Yol Kenarında Ölü Bulunan Kişi İçin Soğuktan Donma Şüphesi
14.01.2024 - 13:30,
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BARTIN'da Mehmet Yalçın (65), yol kenarında ölü bulundu. Yalçın'ın dengesini kaybedip düştüğü, bayıldıktan sonra soğuktan donarak öldüğü üzerinde duruluyor.

Ören köyünde oturan Mehmet Yalçın'ı saat 03.00 sıralarında Arıt Samanpazarı köyünde hareketsiz bulanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla gelen ekipler, yol kenarındaki Yalçın'ın öldüğünü belirledi. İlk incelemede, Yalçın'ın dengesini kaybedip düştüğü, bayıldıktan sonra soğuktan donarak öldüğü üzerinde duruldu. Vücudunda darp izi görülmeyen Yalçın'ın cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bartın'da Yol Kenarında Ölü Bulunan Kişi İçin Soğuktan Donma Şüphesi - Son Dakika
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