Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan nedeniyle çöken bölüm tamir edildi

Bartın'da heyelan nedeniyle bir bölümü çöken Bartın- Kastamonu kara yolunda çalışmaların tamamlanmasıyla Kastamonu yönü yeniden ulaşıma açıldı.
Bartın-Kastamonu kara yolunun Amasra ilçesine bağlı Uğurlar köyü mevkisinde yaklaşık 1 ay önce meydana gelen heyelanın ardından çöken yolda karayolları ekiplerince başlatılan çalışmalar tamamlandı.
Yolun 30 metrelik bölümünün çökmesi üzerine yapılan dolgu ve asfalt çalışmalarının ardından Kastamonu-Bartın istikametinden yaklaşık 5 kilometre çift şeritli sağlanan ulaşım, Bartın-Kastamonu istikametine tek yönlü yeniden verilmeye başlandı.
Karayolları ekiplerince hasarın giderildiği bölgeye otoyol bariyeri çalışması yapılıyor.
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