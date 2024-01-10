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Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan nedeniyle çöken bölüm tamir edildi - Son Dakika
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Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan nedeniyle çöken bölüm tamir edildi

Bartın-Kastamonu kara yolunun Uğurlar köyü mevkisinde meydana gelen heyelan sonucu çöken bölüm, karayolları ekiplerince tamir edildi. Yolun 30 metrelik bölümü dolgu ve asfalt çalışmalarının ardından Kastamonu-Bartın istikametine tek yönlü olarak yeniden ulaşıma açıldı. Şu anda ise hasarın giderildiği bölgeye otoyol bariyeri çalışması yapılıyor.

Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan nedeniyle çöken bölüm tamir edildi
10.01.2024 - 13:09,  Güncelleme: 13:10
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Bartın'da heyelan nedeniyle bir bölümü çöken Bartın- Kastamonu kara yolunda çalışmaların tamamlanmasıyla Kastamonu yönü yeniden ulaşıma açıldı.

Bartın-Kastamonu kara yolunun Amasra ilçesine bağlı Uğurlar köyü mevkisinde yaklaşık 1 ay önce meydana gelen heyelanın ardından çöken yolda karayolları ekiplerince başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Yolun 30 metrelik bölümünün çökmesi üzerine yapılan dolgu ve asfalt çalışmalarının ardından Kastamonu-Bartın istikametinden yaklaşık 5 kilometre çift şeritli sağlanan ulaşım, Bartın-Kastamonu istikametine tek yönlü yeniden verilmeye başlandı.

Karayolları ekiplerince hasarın giderildiği bölgeye otoyol bariyeri çalışması yapılıyor.

Kaynak: AA
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