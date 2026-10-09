Bartın Üniversitesi'nde Gazze için sergi açıldı, çadırlarda bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
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Bartın Üniversitesi'nde Gazze için sergi açıldı, çadırlarda bilgilendirme yapıldı

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Bartın Üniversitesi\'nde Gazze için sergi açıldı, çadırlarda bilgilendirme yapıldı
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Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi'ndeki gölet alanında Gazze'deki yıkımı ve sivillerin yaşadığı zorlukları yansıtan fotoğraf sergisi açıldı. Bartın İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Bartın Şubesince kurulan çadırlarda ziyaretçilere bilgi verilerek toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ), Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla fotoğraf sergisi açıldı, kurulan çadırlarda çeşitli bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Kutlubey Yerleşkesi'ndeki gölet alanında düzenlenen etkinlikler kapsamında, Gazze'deki yıkımı ve savaşın siviller üzerindeki etkilerini yansıtan fotoğraflar sergilendi.

Sergide, saldırılar nedeniyle yaşanan yıkımın yanı sıra zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan insanların günlük hayatları ve çocukların karşılaştığı zorlukların yer aldığı fotoğraflar sergilendi.

Bartın İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Bartın Şubesince kurulan çadırlarda ziyaretçilere Gazze'de yaşananlara ilişkin bilgi verilerek toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yafes Yıldız, İŞKUR Bartın İl Müdürü Ali Solak ve KOSGEB Bartın İl Müdürü Gökhan Akdağoğlu de sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi.

Akkaya, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Filistin halkının yanında olduklarını belirterek, saldırıların kalıcı olarak sona ermesini temenni etti.

Öte yandan BARÜ Düşünce ve Medeniyet Kulübü tarafından "Aksa Tufanı" konulu basın açıklaması yapıldı.

Program kapsamında ayrıca "İlk Ders: Ahlak ve Maneviyat" başlıklı bildiri dağıtıldı.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıKültür SanatGüncelBartınGazzeSon Dakika

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