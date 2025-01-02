Bartın Valisi'nden Regaip Kandili Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bartın Valisi'nden Regaip Kandili Mesajı

Vali Arslan, Regaip Kandili'nde birlik ve beraberlik için dualar edilmesini vurguladı.

02.01.2025 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arslan, mesajında, bereket ve manevi yenilenme mevsimi mübarek üç ayların ilk habercisi olan bir Regaip Kandili'ne daha erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Milli ve manevi değerlerini her zaman ön planda tutan milletin gönlünde ayrı bir yeri olan kandil gecelerinin komşuluk, akrabalık, dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularını artıran özel zaman dilimleri olduğunu kaydeden Arslan, kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bırakmak, manevi hayatı tazelemek için bir fırsat sunan Regaip Kandili'nin en güzel şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Arslan, mesajında, "Dualarımızda ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini, insanlığın barış ve huzur içinde yaşamasını dilemeli, özellikle de ihtiyaç sahiplerini unutmayarak onların yüzünü güldürmek için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Bu vesileyle başta Bartınlı hemşehrilerimiz olmak üzere ülkemiz ve tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni ve mübarek üç aylarını tebrik ediyor, bu mübarek gün ve gecelerin gönüllerimize huzur, ailelerimize mutluluk ve tüm insanlığa barış getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın Valisi'nden Regaip Kandili Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:13 DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü İşte ilk açıklama DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü! İşte ilk açıklama
14:01 ABD, Suriye’nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
13:29 Derin devlet Trump’ın peşinde mi Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti
12:53 Cenaze törenine damga vuran an Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
12:21 İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti
22:15 İşte ABD’deki saldırının başlangıç anı İşte ABD'deki saldırının başlangıç anı
21:54 Bilal Erdoğan’dan tv100’e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır Bilal Erdoğan'dan tv100'e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır
21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:18 Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:54 HÜDA PAR ’Kürt Çalıştayı’ düzenliyor HÜDA PAR 'Kürt Çalıştayı' düzenliyor
20:46 Zelenskiy, Trump’a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır Zelenskiy, Trump'a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır
20:27 Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs’ta tutuklandı Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs'ta tutuklandı
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 14:38:48. #1.13#
SON DAKİKA: Bartın Valisi'nden Regaip Kandili Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.