Bartın, Zonguldak, Düzce, Sakarya ve Kastamonu\'da Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

Bartın, Zonguldak, Düzce ve Sakarya çevreleri ile Kastamonu'nun batı kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bartın, Zonguldak, Düzce ve Sakarya çevreleri ile Kastamonu'nun batı kesimlerinde bugün öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aracıyla çarptığı 14 yaşındaki scooter sürücüsünün ölümüne neden olan sürücü, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık E.G. kendini savunurken, mağdurun ailesi ise sanığın hızlı gittiğini ve yarış yaptığını iddia etti. Mahkeme heyeti, sanığı 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan asli kusurlu buldu ve hapis cezası verdi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milletimizin teveccühü ve Allah'ın izniyle 94 ruhunu yeniden canlandıracağız ve milli görüş belediyeciliğini yeniden başlatacağız." dedi.
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