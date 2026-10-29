Bartlett, Trump'ın Netanyahu ile gerginlik ve askeri uyumunu 'şizofrenik' buldu - Son Dakika
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Bartlett, Trump'ın Netanyahu ile gerginlik ve askeri uyumunu 'şizofrenik' buldu

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Eski ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanı Matthew Bartlett, Cumhuriyetçilerin İsrail konusunda bölünmüş olduğunu belirtti. Bartlett, Trump'ın Netanyahu ile gerginliklerini anlatıp ertesi gün askeri saldırılarda tam uyum içinde hareket etmesini 'şizofrenik' olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk başkanlığı döneminde Dışişleri Bakanlığında görev yapan Matthew Bartlett, ülkedeki Cumhuriyetçilerin İsrail konusunda bölünmüş durumda olduklarını ifade etti.

Politico internet sitesinin haberine göre Bartlett, Trump'ın bizzat bu bölünmeyi dile getirdiğini belirtti.

"Bir gün Netanyahu ile yaşadığı gerginlikleri ve küfürlerin de yer aldığı hararetli tartışmalarını açıkça anlatırken ertesi gün askeri saldırılarda tam bir uyum içinde hareket ediyor." ifadesini kullanan Bartlett, bu durumu "şizofrenik" olarak nitelendirdi.

Adının açıklanmasını istemeyen eski Trump yönetimi yetkilisi de İsrail'deki seçimlerde muhalefetin yönetime gelmesi ihtimaline ilişkin, "İsrail'i daha az kışkırtıcı bir şekilde yöneterek bu kan kaybını durdurmak için bir fırsat olurdu. Burada (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu yorgunluğu var." yorumunu yaptı.

Trump'ın yakın çevresiyle temas halinde olan eski Beyaz Saray yetkilisi de ABD Başkanı'nın Netanyahu'ya verdiği desteğin hem ikilinin kişisel ilişkisinden hem de taktiksel değerlendirmelerden kaynaklandığını öne sürdü.

Netanyahu'yu desteklemenin "sürekliliği ve dostluğu garanti altına alacağını" savunan eski yetkili, İsrail'de Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ya da yeni bir ismin yönetime gelmesi halinde kendilerini ABD'ye ve dünyaya tanıtmak için Başkan'a her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyacaklarını ifade etti.

Yetkili, Cumhuriyetçilerden İsrail'i destekleyenlerin, Netanyahu'nun tamamen görevden alınmasından ziyade, İsrail hükümetinde "daha göze çarpmayan" bir değişiklik umuyor olabileceklerini savundu.

Trump'ın ilk başkanlık döneminde görev yapmış eski yetkili de Beyaz Saray'ın muhtemelen Netanyahu'nun mevcut hükümetinden "daha uyumlu" İsrail hükümeti istediğini öne sürerek, "Hükümette (İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı) Smotrich ve (aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı) Ben-Gvir'in yer alması, Trump'ın Orta Doğu barışında kendisinin nasıl galip çıkacağına dair vizyonunun neredeyse tamamını baltalayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray, konuya ilişkin yorum taleplerine yanıt vermedi.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından açıklanan ilk sonuçlara göre Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 53, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloku ise 48 sandalye kazandı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi ve Birleşik Arap Listesi, toplam 19 sandalye elde ederek Mecliste şimdiye kadarki en yüksek temsil düzeyine ulaştı.

Kaynak: AA
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