BARÜ'de düzenlenen İstihdam ve Kariyer Günleri'nde sektör temsilcileri ve öğrenciler buluştu - Son Dakika
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BARÜ'de düzenlenen İstihdam ve Kariyer Günleri'nde sektör temsilcileri ve öğrenciler buluştu

BARÜ\'de düzenlenen İstihdam ve Kariyer Günleri\'nde sektör temsilcileri ve öğrenciler buluştu

Bartın Üniversitesi tarafından düzenlenen 10. İstihdam ve Kariyer Günleri'nde, sektör temsilcileri ve öğrenciler bir araya geldi. Programda konuşan Vali Nurtaç Arslan, etkinliğin istihdam açısından önemli olduğunu belirtti. BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise etkinliğin nitelikli eğitim ve kariyer gelişimi için önemli olduğunu vurguladı. İŞKUR İl Müdürü Ali Solak ise öğrencilerin çalışma hayatına hazırlanmaları için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

22.05.2024 10:13
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Bartın Üniversitesinde (BARÜ) düzenlenen 10. İstihdam ve Kariyer Günleri'nde, sektör temsilcileri ve öğrenciler bir araya geldi.

BARÜ Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen programda konuşan Vali Nurtaç Arslan, öğrencileri ve işverenleri buluşturma amacı taşıyan etkinliği, istihdam açısından önemli bulduklarını belirtti.

Arslan, 16 yıllık genç bir üniversite olan BARÜ'nün, İstihdam ve Kariyer Günleri etkinliğinin 10'uncusunu düzenlediğini kaydederek, BARÜ'nün öğrenciye verdiği değere değindi.

İki gün sürecek etkinliğin verimli geçmesini temenni eden Arslan, gelecek nesillerin devraldığı bayrağı, daha ileriye taşıyacağına yürekten inandığını vurguladı.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da geleneksel hale getirilen İstihdam ve Kariyer Günleri'nin önemini anlattı.

Nitelikli ve kaliteli eğitimin yanı sıra kariyer gelişimini de önemsediklerini bildiren Uzun, "Bu kapsamda öğrenci ve mezunlarımızı kamu kurum ve kuruluşlarıyla, özel sektör temsilcileriyle tanıştırarak iş dünyasını yakından tanımaları ve onlarla birebir görüşme sağlamalarına katkı sunuyoruz. Türkiye'nin insan kaynağı gücüne nitelikli katkıda bulunmaya, gençlerimizin kariyer gelişimlerine yönelik etkinliklerde aktif rol üstlenmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İŞKUR İl Müdürü Ali Solak ise öğrencilerin çalışma hayatına en iyi şekilde hazırlanmaları için tüm imkanları seferber ettiklerine işaret ederek, "Kamu, üniversite, sanayi işbirliğinin en iyi örneklerini oluşturmaya çalışıyoruz. Sektörün öncü firmalarıyla kurulan stantlarda bir araya gelen öğrencilerin, önemli kazanımlar elde edeceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin önemli girişimcilerinin öğrencilerle buluştuğu etkinlikte, katılımcılar kariyer basamakları konularında tecrübelerini paylaştı.

İki gün sürecek program kapsamında, BARÜ Geleneksel Pilav Günü etkinliği de gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Orhan Uzun, Ali Solak, İŞKUR, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BARÜ'de düzenlenen İstihdam ve Kariyer Günleri'nde sektör temsilcileri ve öğrenciler buluştu - Son Dakika

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