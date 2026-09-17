BARÜ\'de Gazze için Bilim Kafe düzenlendi, eğitimde tahribata dikkat çekildi

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) "Bir Varoluş Mücadelesi: Gazze'de Yükseköğretimin Geleceği" başlıklı Bilim Kafe etkinliği gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öncülüğünde 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla başlatılan "Gazze için Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında BARÜ Çeşm-i Cihan Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Gazze'de yaşanan insanlık dramına ilişkin kısa filmin izlenmesiyle başladı.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Gazze'de yükseköğretimin karşı karşıya kaldığı tahribata dikkati çekti.

Akkaya, Gazze'de eğitim sisteminin uğradığı tahribatın toplumun geleceği açısından önem taşıdığını belirterek, akademik literatürde eğitim sisteminin sistematik biçimde yok edilmesini ifade etmek için "scholasticide" kavramının kullanıldığını söyledi.

Üniversitelerin Gazze konusunda akademik çalışmalar ve yayınlar yoluyla farkındalık oluşturabileceğini dile getiren Akkaya, şu ifadeleri kullanıldı:

"Bir ülkenin yükseköğretimi yok olursa o ülkenin bilgi birikimi, teknolojisi, birlikte yaşama kültürü aslında yok olur. Üniversiteler olarak biz ne yapabiliriz? Gazze'yi ele alan yayınlar, WoS ve Scopus kimlikli yayınlar yapmalıyız. Akademisyenler olarak yazdıklarımızla farkındalık oluşturmalıyız. Gazze'yi her yerde anlatmalıyız. Geçtiğimiz yıl bu konuda birçok etkinlik yaptık, üniversitemizin birimlerinde boykota devam ediyoruz. Uluslararası platformlarda Gazze'ye yönelik hassasiyeti canlı tutmalıyız."

Akkaya, Gazze'den gelen öğrencilere üniversitenin kapılarının açık olduğunu da ifade etti.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmud Kaddum da 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşanan yıkımın eğitim ve bilim alanında da ciddi sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Gazze'de çok sayıda insanın yerinden edildiğini, sivillerin ve yaşam alanlarının ağır tahribata uğradığını ifade eden Kaddum, eğitim altyapısındaki kayıpların toplumun geleceğini de etkilediğini söyledi.

Gazze'de eğitimin sürdürülebilmesi için yoğun çaba gösterildiğini aktaran Kaddum, Türkiye'nin Gazze'de yükseköğretimin güçlendirilmesine yönelik girişimlerinin akademik dayanışma açısından önemli olduğunu anlattı.

Programın sonunda Filistin Öğrencileri Derneğini temsilen bir öğrenci tarafından Rektör Akkaya'ya plaket verildi.