BARÜ'den 14 Akademisyen İki Yılda Etkili Bilim İnsanları Listesinde - Son Dakika
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BARÜ'den 14 Akademisyen İki Yılda Etkili Bilim İnsanları Listesinde

Bartın Üniversitesi'nden 14 akademisyen, Stanford tarafından hazırlanan en etkili bilim insanları listesine girdi.

17.09.2024 15:19
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Bartın Üniversitesinde (BARÜ) görevli 14 akademisyen, Stanford Üniversitesince her yıl dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listeye girdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Stanford Üniversitesi tarafından dünyadaki bilim insanları arasında ilk yüzde 2'lik dilime giren akademisyenlerin bulunduğu liste, Hollanda merkezli Elsevier şirketi tarafından yayımlandı. Dünyanın en iyi üniversitelerinden akademisyenlerin adını yazdırdığı listede BARÜ'den 14 bilim insanı yer aldı.

Akademisyenlerin bilimsel üretkenliği ve çalışmalarının kalitesi gibi ölçütler kullanılarak yapılan sıralamada, yüzde 2'lik dilime giren ilk 100 bin isim değerlendirildi. Karşılaştırmalı verilere dair sıralamaların yapıldığı listeye 2020'de 2, 2021'de 6, 2022'de 8, 2023'te 11 akademisyenle girmeyi başaran BARÜ, bu yıl da listedeki bilim insanı sayısını artırmayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, her alanda başarılarına yenilerini ekleyerek geleceğe sağlam adımlarla yürüdüklerini belirtti.

BARÜ'nün hem eğitim öğretim hem de bilim üretme noktasında uluslararası alanda adından söz ettiren yükseköğretim kurumu haline geldiğini anlatan Uzun, şunları kaydetti:

"Öğretim üyelerimizle bir yandan geleceğimizin teminatı gençlerimizi yetiştirirken, diğer yandan bilimsel çalışmalar üretmek ve AR-GE kültürünün ekosistem haline gelmesi için yoğun gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda nitelikli yayın ve teknolojik etki değeri yüksek araştırmalarımızla pek çok alanda yapılan değerlendirmeler neticesinde kalitemizi bir kez daha tescilleyerek 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'nde yer alan isimlerin sayısını bu yıl da artırmayı başardık. Bu düşüncelerle, üniversitemizin uluslararası görünürlüğüne sunduğu katkılarla listeye girmeye hak kazanan akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Listede, BARÜ Fen Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, Prof. Dr. Murat Rakap, Prof. Dr. Şuayip Yüzbaşı, Prof. Dr. Ramazan Yılmaz, Prof. Dr. Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz, Doç. Dr. Emrah Altun, Doç. Dr. Parham Taslimi ile Doç. Dr. Zafer Ceylan; Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Prof. Dr. Osman Gençel, Prof. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı, Doç. Dr. Azmi Erdoğan, Doç. Dr. Ali Yaraş ile Dr. Öğretim Üyesi Shashanka Rajendrachari ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan Doç. Dr. Yasin Özgürlük yer aldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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