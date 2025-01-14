BARÜ'nün TYÇ Logolu Program Sayısı 19'a Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BARÜ'nün TYÇ Logolu Program Sayısı 19'a Yükseldi

BARÜ\'nün TYÇ Logolu Program Sayısı 19\'a Yükseldi

Bartın Üniversitesi, kalite güvencesiyle 19 program için Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi logosu aldı.

14.01.2025 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) kalite güvencesi onaylanarak Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu almaya hak kazanan program sayısı 19'a çıktı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu tarafından TYÇ veri tabanına yerleştirilen BARÜ Avrupa vizesi alan program sayısı 19'a yükselirken, TYÇ logolu diplomalar, uluslararası alanda çeşitli avantajlar sağlayacak.

Akredite edilme başarısı gösteren 7 fakültesindeki 19 eğitim programının tamamı, TYÇ logosu kullanma hakkına sahip olan üniversitenin akredite olan tüm programlarının mezuniyet belgelerinde yer alacak TYÇ logosuyla mezunların diplomaları, yurt dışında daha hızlı tanınacak.

Ayrıca yükseköğretim staj yeterliliklerinin ve yurt dışında geçirilen öğrenim dönemlerinin kazanımlarının karşılıklı olarak doğrudan tanınmasında, yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde kolaylık sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, kalite süreçlerinin içselleştirilmesi, tabana yayılması ve bu durumun kültürel pratiğe dönüşmesi konusunda tüm bileşenleriyle emek yoğun gayret içerisinde olduklarını belirtti.

Özverili çalışmalar neticesinde akredite edilerek eğitim kalitesini tescilleyen tüm programların, TYÇ logosunu kullanmaya hak kazanmalarının mutluluğunu yaşadıklarının aktaran Uzun, "Üniversitemiz bünyesindeki bütün programlarımızın kalite odaklı çalışmalarını, evrensel yeterliliklere ulaşmaları noktasında güç birliğiyle sürdüreceğiz. Gösterilen gayretlerle üniversitemizde TYÇ logosu alan program sayılarının artmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu doğrultuda daha iyiye ulaşma noktasındaki daimi destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar'a, YÖKAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ümit Kocabıçak'a, YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca uluslararası ölçekte tanınan, etkin ve saygın bir kurum olma sürecindeki değerli teşvikleri dolayısıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanımız Prof. Dr. Sayın Mustafa Necmi İlhan'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel BARÜ'nün TYÇ Logolu Program Sayısı 19'a Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 05:02:46. #1.11#
SON DAKİKA: BARÜ'nün TYÇ Logolu Program Sayısı 19'a Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.