Barzani'den Türkmen Günü Kutlaması

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, 17 Kasım Türkmen Kültürü ve Dili Günü'nü Türkçe mesaj paylaşarak kutladı.

IKBY Başkanı Barzani, X sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda, "Türkmen vatandaşlarımızın Türkmen Dil ve Kültür Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Bu vesileyle Türkmenlerin ve IKBY'deki diğer tüm toplulukların haklarına desteklerini yinelediklerini belirten Barzani, "Kürdistan Bölgesi hepimizindir ve her zaman bir arada yaşama merkezi olacağının güvencesini veriyoruz." ifadelerini kullandı.

IKBY Meclisi, Türkmenlere ait iki özel günü resmileştirdi

IKBY Meclisi, Türkmenlere ait 2 özel günün resmileşmesi için hazırlanan yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etmişti.

Meclisin X hesabından 12 Ocak'ta yapılan açıklamaya göre, Türkmenlere ait özel günlerin resmileştirilmesi için düzenlenen olağan oturumda, 17 Kasım Türkmen Kültürü ve Dili, 25 Şubat da Türkmen Basını Günü olarak kabul edilmişti.

Erbil'de ilk Türkmen okulu 17 Kasım 1993'te açılırken, ilk Türkmen gazetesi de 25 Şubat 1911'de çıkmıştı.