Haber-Kamera: Hakan KAYA
(İSTANBUL)- Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş TÜYAP Kitap Fuarı'nda Selahattin Demirtaş ile yazar Yiğit Bener'in ortak kaleme aldığı "Arafta Düet" isimli kitabın imza gününe katıldı. Alkışlar eşliğinde alana gelen Başak Demirtaş, " Edirne'den geldim. Selahattin'in herkese çok selamları sevgileri var" dedi.
Edirne F Tipi Cezaevi'nde 8 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, TÜYAP Kitap Fuarı'nda Selahattin Demirtaş ile yazar Yiğit Bener'in ortak kaleme aldığı "Arafta Düet" isimli kitabın imza gününe katıldı. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği imza gününde uzun kuyruklar oluştu.
Başak Demirtaş, fuara gelişinde alkışlar eşliğinde karşılandı. Yazar Yiğit Bener'in yanına oturan Demirtaş, burada kısa bir konuşma yaparak, "Edirne'den geldim. Selahattin'in herkese çok selamları, sevgileri vardı" dedi. Bunun üzerine sırada bekleyenler "Başkan Selo" sloganları attı.
Kitapları imzalayan Başak Demirtaş, sevenleriyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.
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