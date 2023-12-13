Başakşehir Belediyesi İstihdam Zirvesi Gençlere Yön Veriyor

Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İstihdam Zirvesi'nin ikincisi yapıldı. Programda konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu 'Özellikle geleceğe dair meslekler oluşumunda gençlere yön vermek istiyoruz' dedi.

Başakşehir Belediyesi tarafından Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesindeki ekonomik hedeflere ulaşılmasına katkı sunulması amacıyla hayata geçirilen Başakşehir İstihdam Zirvesi'nin ikincisi yapıldı. Programa Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun, Televizyon Sunucusu Bekir Develi, akademisyen, iş insanı, gazeteci ve birçok eğitimci katıldı.

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirilen zirve Başakşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi. Zirvede güncel çalışma ve uygulamalar hakkında bilgi alışverişi ve istişareler yapıldı. Üç özel oturum şeklinde yapılan çalıştayda Türkiye'nin uzay ve havacılık yolculuğundan e-ticaret ve yeni medyaya geniş bir yelpazede, istihdam tüm yönleriyle altı konu başlığı ele alındı.

"BAŞAKŞEHİR TÜRKİYE'NİN EN FAZLA İŞ YERİNE VE SANAYİ BÖLGESİNE SAHİP BİR İLÇEDİR"

Programda konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 'Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Başakşehir İstihdam Zirvesi tüm gün devam edecek. İçinde birçok program ve etkinliklerinde olduğu çalıştay ekibinin de yoğun bir şekilde çalışacağı bir program. Biraz önce açılışını yaptık. Bu program içerisinde özellikle böyle bir çalışmayı Başakşehir'de yapıyor olmamızın birçok sebebi var. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi Başakşehir aynı zamanda Türkiye'nin en fazla iş yerine ve sanayi bölgesine sahip bir ilçedir. Bu sanayi bölgesi içerisinde aynı zamanda iş gücünün ve iş merkezlerinin de yoğunluğu var. İş gücüyle ilgili çeşitliliğinin ve özellikle sağlıkla ilgili Türkiye'nin en büyük sağlık komplekslerinden biri olan Çam ve Sakura Hastanesi'ne de sahip. Sağlık alanıyla ilgili de iş gücüne dair ihtiyaçları ve birçok alanda teknolojiyle birlikte çağın gerekliliği olan ihtiyaçları burada tespit ediyoruz. Özellikle geleceğe dair meslekler oluşumunda gençlere yön vermek istiyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında burada hazırlık yapılan tüm çalışmalarda gençlerin geleceğe dair doğru meslek seçmelerini sağlıyoruz' açıklaması yaptı.