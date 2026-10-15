Başakşehir'de 3 katlı iş yerinde yangın çıktı, itfaiye müdahale ediyor - Son Dakika
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Başakşehir'de 3 katlı iş yerinde yangın çıktı, itfaiye müdahale ediyor

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Başakşehir'de Metal İş Sanayi Sitesi'ndeki metal ve demir üretimi yapılan 3 katlı iş yerinin en üst katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle bölgede oluşan yoğun duman etkili olurken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Başakşehir'de bir sanayi sitesindeki 3 katlı iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Metal İş Sanayi Sitesi'nde metal ve demir üretimi yapılan 3 katlı iş yerinin en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA
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