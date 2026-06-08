Başakşehir'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
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Başakşehir'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Başakşehir\'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı
08.06.2026 12:52
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Marketin güvenlik kamerasında tespit edilen 2 şüpheli, çaldıkları çanta ile yakalandı ve tutuklandı.

BAŞAKŞEHİR'de müşterinin markette alışveriş arabasına bıraktığı içerisinde altın, ziynet eşyası ile döviz bulunan çantayı çalan 2 şüpheli yakalandı. Evli olduğu öğrenilen iki şüphelinin hırsızlık anları marketin güvenlik kamerasına yansırken adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Başakşehir'de 1 Haziran'da markette meydana gelen olayda, bir kişinin alışveriş arabasından çantası çalındı. Olayın ardından polise ihbarda bulunan mağdur, çantasında pasaport, kimlik, 4 altın bilezik, 2 Ata lira bilezik, yaklaşık 200 gram altın ile 6 bin dolar ve 200 pound bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayın marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildiğini tespit etti. Görüntülerde, alışveriş yapıyormuş gibi mağdurun yanına yaklaşan biri kadın iki kişinin, alışveriş arabasında bulunan çantayı fark ettirmeden alarak hızla marketten uzaklaştığı görüldü. Ekiplerin yürüttüğü çalışmada şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Daha önce de çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheliler, Sancaktepe'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Başakşehir, Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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