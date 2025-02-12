BAŞAKŞEHİR'de karla kaplanan bir yokuştan aşağı inen otomobil, kayarak sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıktı. Aracı durduramayan sürücü, araçtan atladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay dün akşam saatlerinde Güvercintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yokuştan aşağıya doğru ilerleyen otomobil, yoldaki kar nedeniyle kayarak sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıktı. Aracı durduramayan sürücü dışarı atladı. Sürücünün atladığı anlar, sokaktaki bir binanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Başakşehir'de Karla Kapanan Yokuşta Otomobil Kaydı, Sürücü Atladı - Son Dakika
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