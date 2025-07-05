Başakşehir'de kontrolden çıkarak kayan vinç, 23 araca çarparak hasar verdi.
Güvercintepe Seyrek Sokak'ta bulunan inşaatta çalışma yapmak üzere hazırlanan vinç, operatörün kontrolünden çıkarak yokuş aşağı kaydı. Vinç, sokakta park halindeki 23 araca çarptıktan sonra durabildi.
Kazada yaralanan olmazken, araçlarda büyük çapta hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hasar gören araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bölgede bir süre çalışma yaptı.
Son Dakika › Güncel › Başakşehir'de Kayar Vinç 23 Araca Çarptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?