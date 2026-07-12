Başakşehir'de, yol kenarındaki bariyerlere çarpıp yeşil alana düşen otomobildeki 3 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde seyreden 34 KDN 776 plakalı otomobil, virajı alamayarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki yeşil alana düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden alındı.
Son Dakika › Güncel › Başakşehir'de Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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