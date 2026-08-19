Başakşehir'de Servis Minibüsü Yangını
Park halindeki servis minibüsü motor kısmında çıkan yangınla kullanılamaz hale geldi.
Başakşehir'de park halindeyken yanan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.
İkitelli'de İSTEKS Sanayi Sitesi'nde işçileri taşıdıktan sonra park edilen 34 LVV 587 plakalı servis minibüsünün motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu, servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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