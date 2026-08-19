Duruşmaya damga vuran diyalog: İmamoğlu, ‘para istedin’ diyen sanıkla yüzleşti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddiasıyla görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 53’ü tutuklu 414 sanıklı dava, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda devam ediyor.

İMAMOĞLU, SANIK İLE YÜZLEŞTİ

Duruşmada bugün sanıklardan Cemal Üneş savunma yaptı. Üneş, İmamoğlu’nun kendisinden 500 bin lira para istediğini öne sürdü. İmamoğlu, Üneş’in bu iddiası üzerine sanığa soru yöneltti.

Yüzleşme sırasında ikili arasında geçen diyalog ise yargılamaya damga vurdu.

İŞTE DURUŞMAYA DAMGA VURAN DİYALOG

Ekrem İmamoğlu ile Cemal Üneş arasındaki diyalog şöyle:

Ekrem İmamoğlu: Cemal Abi, emin misin? Emin misin ben senden para istedim yani, öyle mi?

Cemal Üneş: İstedin başkanım.

Ekrem İmamoğlu: Emin misin ben senden para istedim yani.

Cemal Üneş: Eminim başkanım.

Ekrem İmamoğlu: Emin misin yani? Soruyorum sana.

Cemal Üneş: Eminim tabii, niye?

Ekrem İmamoğlu: Ben senden para istedim ve parayı getirdin, verdin, yolladın.

Cemal Üneş: Ya o şartlarda dedin ki... Şöyle bir hatırımda var: ‘Seçime mi girsem’ dedin bir yere, hatta senin şey merkezi vardı, oraya bir yatırım, bir şey söyledin. ‘Buraya bir para lazım‘ dedin, 500 bin lira. Ben de sana ‘Sen benim durumumu aşağı yukarı bilmen lazım, benim öyle bir para ödeyecek durumum yok, inşaatı yeni bitirdim, zaten borçlanmışım’ dedim.

Ekrem İmamoğlu: Ben de sana dedim ki 500 bin lira vereceksin, öyle mi?

Cemal Üneş: Evet. Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirdin. Biz ondan bir senet yaptık işte beş tane.

Ekrem İmamoğlu: Allah Allah... Senet de yaptın yani bir de...

Cemal Üneş: Senet yaptık, evet aynen öyle.

Ekrem İmamoğlu: Allah Allah. Vah ki ne vah, ne diyeyim sana? Allah yardımcın olsun senin.

Cemal Üneş: Benim değil de senin de yardımcın olsun. Ne diyelim yani?