Milli takımı bıraktı mı? Galatasaray'ın yıldızı için yeni açıklama - Son Dakika
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Milli takımı bıraktı mı? Galatasaray'ın yıldızı için yeni açıklama

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Milli takımı bıraktı mı? Galatasaray\'ın yıldızı için yeni açıklama
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Galatasaray'ın sol beki Ismail Jakobs'un Senegal Milli Takımı'ndan ayrıldığı iddialarına Senegal Teknik Direktörü Vieira ve futbolcu arkadaşı Pape Gueye'den yalanlama geldi.

Galatasaray'ınn 27 yaşındaki sol beki Ismail Jakobs’un Senegal Milli Takımı’ndaki geleceğiyle ilgili çıkan iddialara yanıt geldi.

MİLLİ TAKIMI BIRAKTI İDDİALARINA YALANMAMA

Senegal Teknik Direktörü Patrick Vieira’nın açıkladığı son milli takım aday kadrosunda yer almayan Jakobs’un milli takımı bıraktığı iddia edilmişti. Konu hakkında açıklama yapan Vieira, "Ismail Jakobs milli takım kariyerini sonlandırdığını bana bildirmedi. Bundan haberim yok, ayrıca sol bek pozisyonuyla ilgili bir endişem de bulunmuyor" diyerek iddiaların kendisine ulaşmadığını belirtti.

PAPE GUEYE: "OYNAMAYA DEVAM EDECEK"

Milli takımdan arkadaşı Pape Gueye de tartışmalara noktayı koyarak tecrübeli futbolcunun Senegal formasını giymeyi sürdüreceğini ifade etti.

33 MAÇLIK PERFORMANS

2022'den bu yana Senegal Milli Takımı formasını 33 kez giyen Jakobs; 2022 ve 2026 Dünya Kupaları kadrolarında yer almış, aynı zamanda 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunda da kadroda görev yapmıştı.

GalatasaraySenegalFutbolSporSon Dakika

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