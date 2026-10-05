ABD\'den İsrail\'e kritik takviye! Barak\'tan dikkat çeken savaş iddiası

ABD'nin Orta Doğu'da yaşanabilecek olası yeni bir gerilime karşı İsrail'deki askeri varlığını artırmaya hazırlandığı öne sürüldü.

İsrail basınında yer alan haberlere göre ABD ordusunun halihazırda İsrail'in farklı noktalarında yaklaşık 3 bin askeri bulunuyor.

ABD askerlerinin hava savunma sistemlerinin işletilmesinin yanı sıra pilotluk, destek ve lojistik faaliyetlerde görev yaptığı, ayrıca askeri karargahlarda da bulunduğu belirtildi.

EK ASKER VE UÇAK GÖNDERİLECEK

ABD ordusunun son haftalarda görev süreleri tamamlanan bazı birlikler nedeniyle rutin personel değişikliklerine gittiği belirtildi.

Ancak rutin rotasyonun dışında yeni bir askeri hareketlilik yaşanacağı öne sürüldü. Buna göre ABD'nin Orta Doğu'da yaşanabilecek olası bir gerilime hazırlık kapsamında önümüzdeki haftalarda İsrail'e ilave asker ve uçak göndermesi bekleniyor.

ABD BÖLGEDEKİ ASKERİ VARLIĞINI ARTIRIYOR

ABD'nin son dönemde İran'la yaşanan gerilim nedeniyle Orta Doğu'daki askeri varlığını güçlendirmeye yönelik adımlar attığına ilişkin haberler de gündeme gelmişti.

Washington'ın bölgeye yeni askerler ve deniz unsurları sevk etmeye hazırlandığı, üçüncü bir uçak gemisinin Orta Doğu'ya gönderilebileceği ve yaklaşık 9 ila 10 bin ilave askerin bölgeye sevk edilmesinin planlandığı öne sürülmüştü.

İSRAİL ORDUSU İRAN İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

ABD'nin askeri hareketliliğinin yanı sıra İsrail ordusunun da İran'la yeni bir çatışma ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürdüğü bildirildi.

İsrail ordusunun İran'la yeni bir çatışmanın başlaması veya bölgedeki tansiyonun kısa sürede yükselmesi ihtimalini göz önünde bulundurduğu aktarıldı. Geniş çaplı bir çatışmanın yaşanması halinde İran'da hedef alınabilecek noktalar üzerinde çalışmalar yürütüldüğü de iddia edildi.

ABD VE İSRAİL ARASINDA ASKERİ KOORDİNASYON

İsrail ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) arasındaki askeri koordinasyonun da sürdüğü belirtildi. İki tarafın, İran'dan gelebilecek olası füze saldırıları da dahil olmak üzere farklı senaryolar üzerinde koordinasyon sağladığı kaydedildi.

NETANYAHU "DIŞ SALDIRI" UYARISI YAPMIŞTI

Bölgedeki askeri hareketlilik sürerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seçimler öncesinde yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi.

Netanyahu, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde İsrail'e yönelik bir dış saldırı hazırlığı bulunduğunu ve bu yönde işaretler olduğunu savunmuştu. Netanyahu, sözünü ettiği olası saldırının kim tarafından gerçekleştirilebileceğine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşmamıştı.

EHUD BARAK'TAN "SAVAŞ" İDDİASI

Netanyahu'nun açıklamalarının ardından eski İsrail Başbakanı Ehud Barak da dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan Barak, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimlerin ertelenmesine yol açabilecek bir savaş için "zemin hazırladığını" öne sürdü.

"SAVAŞA GİRMENİN ALTYAPISINI HAZIRLIYOR"

Netanyahu'yu seçimler öncesinde savaş ihtimali üzerinden hareket etmekle suçlayan Barak, "Netanyahu, seçimleri erteleyebilecek bir savaşa girmenin altyapısını hazırlıyor." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun "rahatça yalan söylediğini" savunan Barak, İsrail Başbakanı'nın daha önce kullandığı, "Bir ulusun hayatı, başbakanın kişisel beka yolu değildir." sözlerini hatırlattı.

Barak, Netanyahu'nun iktidardan ayrılması gerektiğini savunarak, "27 Ekim'de onun dönmemek üzere iktidardan gitmesini sağlamak için elimizden geleni yapmalıyız." dedi.

SEÇİMLERE BİR AYDAN AZ KALDI

Barak'ın açıklamaları, İsrail'de 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimlere bir aydan az süre kala geldi. Ülkede güvenlik meselelerinin seçim kampanyalarında kullanıldığı yönündeki tartışmalar sürerken, kamuoyu yoklamalarında geriye düştüğü belirtilen Netanyahu'nun "dış saldırı" açıklaması da muhalefetin tepkisini çekti.

Muhalefet, Netanyahu'nun İsrail'e yönelik dış saldırı ihtimaline ilişkin açıklamasını "siyasi manevra" olarak değerlendirdi.

İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI ABD ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de ülkedeki güvenlik durumu nedeniyle ABD'ye gerçekleştirmeyi planladığı ziyareti iptal ettiği aktarıldı. Zamir'in kararında İsrail ordusunun tüm cephelerde yüksek alarm durumuna geçirilmesinin etkili olduğu belirtildi.