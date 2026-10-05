ABD'den İsrail'e kritik takviye! Barak'tan dikkat çeken savaş iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'den İsrail'e kritik takviye! Barak'tan dikkat çeken savaş iddiası

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD\'den İsrail\'e kritik takviye! Barak\'tan dikkat çeken savaş iddiası
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin olası yeni bir gerilime karşı İsrail'e ek asker ve uçak göndermeye hazırlandığı, İsrail ordusunun da İran'la yeni bir çatışma ihtimaline karşı hazırlık yaptığı öne sürüldü. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ise Netanyahu'nun 27 Ekim'deki seçimleri erteleyebilecek bir savaşa girmenin "altyapısını hazırladığını" iddia etti.

ABD'nin Orta Doğu'da yaşanabilecek olası yeni bir gerilime karşı İsrail'deki askeri varlığını artırmaya hazırlandığı öne sürüldü.

İsrail basınında yer alan haberlere göre ABD ordusunun halihazırda İsrail'in farklı noktalarında yaklaşık 3 bin askeri bulunuyor.

ABD askerlerinin hava savunma sistemlerinin işletilmesinin yanı sıra pilotluk, destek ve lojistik faaliyetlerde görev yaptığı, ayrıca askeri karargahlarda da bulunduğu belirtildi.

EK ASKER VE UÇAK GÖNDERİLECEK

ABD ordusunun son haftalarda görev süreleri tamamlanan bazı birlikler nedeniyle rutin personel değişikliklerine gittiği belirtildi.

Ancak rutin rotasyonun dışında yeni bir askeri hareketlilik yaşanacağı öne sürüldü. Buna göre ABD'nin Orta Doğu'da yaşanabilecek olası bir gerilime hazırlık kapsamında önümüzdeki haftalarda İsrail'e ilave asker ve uçak göndermesi bekleniyor.

ABD BÖLGEDEKİ ASKERİ VARLIĞINI ARTIRIYOR

ABD'nin son dönemde İran'la yaşanan gerilim nedeniyle Orta Doğu'daki askeri varlığını güçlendirmeye yönelik adımlar attığına ilişkin haberler de gündeme gelmişti.

Washington'ın bölgeye yeni askerler ve deniz unsurları sevk etmeye hazırlandığı, üçüncü bir uçak gemisinin Orta Doğu'ya gönderilebileceği ve yaklaşık 9 ila 10 bin ilave askerin bölgeye sevk edilmesinin planlandığı öne sürülmüştü.

İSRAİL ORDUSU İRAN İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

ABD'nin askeri hareketliliğinin yanı sıra İsrail ordusunun da İran'la yeni bir çatışma ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürdüğü bildirildi.

İsrail ordusunun İran'la yeni bir çatışmanın başlaması veya bölgedeki tansiyonun kısa sürede yükselmesi ihtimalini göz önünde bulundurduğu aktarıldı. Geniş çaplı bir çatışmanın yaşanması halinde İran'da hedef alınabilecek noktalar üzerinde çalışmalar yürütüldüğü de iddia edildi.

ABD VE İSRAİL ARASINDA ASKERİ KOORDİNASYON

İsrail ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) arasındaki askeri koordinasyonun da sürdüğü belirtildi. İki tarafın, İran'dan gelebilecek olası füze saldırıları da dahil olmak üzere farklı senaryolar üzerinde koordinasyon sağladığı kaydedildi.

NETANYAHU "DIŞ SALDIRI" UYARISI YAPMIŞTI

Bölgedeki askeri hareketlilik sürerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seçimler öncesinde yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi.

Netanyahu, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde İsrail'e yönelik bir dış saldırı hazırlığı bulunduğunu ve bu yönde işaretler olduğunu savunmuştu. Netanyahu, sözünü ettiği olası saldırının kim tarafından gerçekleştirilebileceğine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşmamıştı.

EHUD BARAK'TAN "SAVAŞ" İDDİASI

Netanyahu'nun açıklamalarının ardından eski İsrail Başbakanı Ehud Barak da dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan Barak, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimlerin ertelenmesine yol açabilecek bir savaş için "zemin hazırladığını" öne sürdü.

"SAVAŞA GİRMENİN ALTYAPISINI HAZIRLIYOR"

Netanyahu'yu seçimler öncesinde savaş ihtimali üzerinden hareket etmekle suçlayan Barak, "Netanyahu, seçimleri erteleyebilecek bir savaşa girmenin altyapısını hazırlıyor." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun "rahatça yalan söylediğini" savunan Barak, İsrail Başbakanı'nın daha önce kullandığı, "Bir ulusun hayatı, başbakanın kişisel beka yolu değildir." sözlerini hatırlattı.

Barak, Netanyahu'nun iktidardan ayrılması gerektiğini savunarak, "27 Ekim'de onun dönmemek üzere iktidardan gitmesini sağlamak için elimizden geleni yapmalıyız." dedi.

SEÇİMLERE BİR AYDAN AZ KALDI

Barak'ın açıklamaları, İsrail'de 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimlere bir aydan az süre kala geldi. Ülkede güvenlik meselelerinin seçim kampanyalarında kullanıldığı yönündeki tartışmalar sürerken, kamuoyu yoklamalarında geriye düştüğü belirtilen Netanyahu'nun "dış saldırı" açıklaması da muhalefetin tepkisini çekti.

Muhalefet, Netanyahu'nun İsrail'e yönelik dış saldırı ihtimaline ilişkin açıklamasını "siyasi manevra" olarak değerlendirdi.

İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI ABD ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de ülkedeki güvenlik durumu nedeniyle ABD'ye gerçekleştirmeyi planladığı ziyareti iptal ettiği aktarıldı. Zamir'in kararında İsrail ordusunun tüm cephelerde yüksek alarm durumuna geçirilmesinin etkili olduğu belirtildi.

Amerika Birleşik DevletleriBinyamin Netanyahuİsrail OrdusuEhud BarakİsrailDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbullular dikkat Salı günü otobüs, metro, metrobüs ve vapur ücretsiz İstanbullular dikkat! Salı günü otobüs, metro, metrobüs ve vapur ücretsiz
Sarallarla barıştıktan sonra yemek düzenledi: İşte ilk sözleri Sarallarla barıştıktan sonra yemek düzenledi: İşte ilk sözleri
Fatma Betül Sayan Kaya’yı hedef almıştı AK Parti Milletvekili Bayram’dan özür açıklaması Fatma Betül Sayan Kaya'yı hedef almıştı! AK Parti Milletvekili Bayram'dan özür açıklaması
Tamir için dama çıkan usta ve iki çırağın sonu feci oldu Tamir için dama çıkan usta ve iki çırağın sonu feci oldu
AK Parti’ye geçiş iddiası sürerken Cemil Tugay’dan dikkat çeken yanıt AK Parti'ye geçiş iddiası sürerken Cemil Tugay'dan dikkat çeken yanıt
1022 oyla kabul edildi İngiliz partisinden ses getiren İsrail kararı 1022 oyla kabul edildi! İngiliz partisinden ses getiren İsrail kararı
Valilik hizmetlerinde 81 ilin karnesi çıktı Zirvedeki şehir herkesi geride bıraktı Valilik hizmetlerinde 81 ilin karnesi çıktı! Zirvedeki şehir herkesi geride bıraktı
Aydın’da Milli Piyango’nun büyük ikramiyesini kazanan Fikret Otar evinde ölü bulundu Aydın'da Milli Piyango'nun büyük ikramiyesini kazanan Fikret Otar evinde ölü bulundu
Netanyahu’ya sandık öncesi 29 bin şekellik fatura Karar çıktı Netanyahu'ya sandık öncesi 29 bin şekellik fatura! Karar çıktı
Türkiye yeni stadına kavuşuyor Türkiye yeni stadına kavuşuyor
Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş
Hatay’da polisin yaptığı hareket Bakan Mustafa Çiftçi’yi duygulandırdı Hatay'da polisin yaptığı hareket Bakan Mustafa Çiftçi'yi duygulandırdı
Yargı camiasının acı günü Savcı Orhan Kılıç hayatını kaybetti Yargı camiasının acı günü! Savcı Orhan Kılıç hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi O anı vatandaş kaydetti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi! O anı vatandaş kaydetti
Vincenzo Montella’yı çıldırtan soru Vincenzo Montella'yı çıldırtan soru
06:38
Şebnem Bozoklu’nun yıllar içindeki değişimi şaşırttı Eski halinden eser yok
Şebnem Bozoklu'nun yıllar içindeki değişimi şaşırttı! Eski halinden eser yok
06:34
İsrail’de yankı uyandıran önerge kabul edildi Parti liderinin ülkeye girişi yasaklandı
İsrail'de yankı uyandıran önerge kabul edildi! Parti liderinin ülkeye girişi yasaklandı
06:15
“Akın Gürlek’in yerine geçecek“ denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu
"Akın Gürlek'in yerine geçecek" denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu
23:06
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt
23:04
“Berna’yı arıyorum“ dedi, 13 yerinden bıçaklandı
"Berna'yı arıyorum" dedi, 13 yerinden bıçaklandı
22:56
Vincenzo Montella’yı çıldırtan soru
Vincenzo Montella'yı çıldırtan soru
22:36
Beşiktaş’a Milot Rashica’dan kötü haber
Beşiktaş'a Milot Rashica'dan kötü haber
22:25
Dünyanın gözü Ronaldo’nun vereceği cevapta
Dünyanın gözü Ronaldo'nun vereceği cevapta
22:17
Hatay’da polisin yaptığı hareket Bakan Mustafa Çiftçi’yi duygulandırdı
Hatay'da polisin yaptığı hareket Bakan Mustafa Çiftçi'yi duygulandırdı
22:12
Galatasaray’ın rakibi 80 milyon Euro’luk transfer bombasını patlatıyor
Galatasaray'ın rakibi 80 milyon Euro'luk transfer bombasını patlatıyor
21:55
Milli takımı bıraktı mı Galatasaray’ın yıldızı için yeni açıklama
Milli takımı bıraktı mı? Galatasaray'ın yıldızı için yeni açıklama
21:21
52 vatandaşımızın katiliydi Terörist Mihraç Ural’ın yardımcısı Suriye’de yakalandı
52 vatandaşımızın katiliydi! Terörist Mihraç Ural'ın yardımcısı Suriye'de yakalandı
20:04
Fatma Betül Sayan Kaya’yı hedef almıştı AK Parti Milletvekili Bayram’dan özür açıklaması
Fatma Betül Sayan Kaya'yı hedef almıştı! AK Parti Milletvekili Bayram'dan özür açıklaması
19:07
Adana’nın Saimbeyli ilçesi beşik gibi sallanıyor
Adana'nın Saimbeyli ilçesi beşik gibi sallanıyor
15:48
İşte rüşvetin fotoğrafı 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
İşte rüşvetin fotoğrafı! 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 06:59:04. #.0.2#
SON DAKİKA: ABD'den İsrail'e kritik takviye! Barak'tan dikkat çeken savaş iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei