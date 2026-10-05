İsrail'de yankı uyandıran önerge kabul edildi! Parti liderinin ülkeye girişi yasaklandı - Son Dakika
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İsrail'de yankı uyandıran önerge kabul edildi! Parti liderinin ülkeye girişi yasaklandı

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İsrail\'de yankı uyandıran önerge kabul edildi! Parti liderinin ülkeye girişi yasaklandı
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İngiltere ve Galler'de Yeşiller Partisi, "Siyonizm ırkçılıktır" başlıklı önergeyi resmi politika haline getirdi. Kararın İsrail devletinin yok edilmesini öngördüğü ileri sürülürken, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, parti lideri Zack Polanski'nin ülkeye girişini yasakladı.

İngiltere ve Galler'de Yeşiller Partisi üyeleri, "Siyonizm ırkçılıktır" başlıklı önergeyi kabul ederek partinin resmi politikası haline getirdi. İsrail'de geniş yankı bulan kararın İsrail devletinin yok edilmesini öngördüğü ileri sürüldü. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, karara karşı ilk adım olarak Yeşiller Partisi lideri Zack Polanski'nin ülkeye girişini yasakladı.

"SİYONİZM IRKÇILIKTIR" ÖNERGESİ KABUL EDİLDİ

İngiltere ve Galler'de Yeşiller Partisinin Brighton kentinde düzenlenen yıllık konferansında "Siyonizm ırkçılıktır" başlıklı önerge üyelerin oyuna sunuldu.

Önerge, 813'e karşı 1022 oyla kabul edilerek partinin resmi politikası haline getirildi.

Önergede siyonizm, "etno-milliyetçi Yahudi devleti"ni destekleyen bir ideoloji olarak tanımlanırken, "tarihi Filistin'in tamamında tek demokratik Filistin Devleti" kurulmasına destek verildi.

KARAR İSRAİL'DE GENİŞ YANKI BULDU

İngiltere'deki Yeşiller Partisinin aldığı karar İsrail'de geniş yankı bulurken, kararın İsrail devletinin yok edilmesini öngördüğü ileri sürüldü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas'ın renginin ve ideolojisinin Yeşiller Partisi tarafından benimsendiğini öne sürdü.

İsrail'de yankı uyandıran önerge kabul edildi! Parti liderinin ülkeye girişi yasaklandı
Yeşiller Partisi lideri Zack Polanski

Bakanlık, kabul edilen kararın "silahlı mücadeleyi meşrulaştırdığını, nehirden denize Filistin devletinin kurulmasını talep ettiğini ve İsrail devletinin yok edilmesi anlamına geldiğini" savundu.

PARTİ LİDERİNE İSRAİL'E GİRİŞ YASAĞI

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Yeşiller Partisinin kararının ardından parti lideri Zack Polanski'ye yönelik dikkat çeken bir adım attı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Saar'ın karara karşı ilk adım olarak Polanski'nin İsrail'e girişini yasakladığını duyurdu. Yasaklama kararının ilgili makamlarla koordineli şekilde alındığı belirtildi.

İNGİLTERE'DEKİ PARTİLERE ÇAĞRI

İsrail Dışişleri Bakanlığı açıklamasında İngiltere'deki diğer siyasi partilere de çağrıda bulundu. Bakanlık, ülkedeki tüm siyasi partilerin Yeşiller Partisinin aldığı kararı reddetmesi gerektiğini savundu.

İngilterePolitikaGallerİsrailDünyaSon Dakika

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