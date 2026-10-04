İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi! O anı vatandaş kaydetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi! O anı vatandaş kaydetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa'ya giden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin kentteki bir kavşakta kırmızı ışıkta beklediği anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Bakan Çiftçi'nin içinde bulunduğu aracın trafik ışığında diğer araçlarla birlikte beklediği görüntü dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TEKNOFEST ziyareti için bulunduğu Şanlıurfa'da kent içindeki seyahati sırasında bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Çiftçi'nin içinde bulunduğu araç, kavşakta kırmızı ışığın yanması üzerine durarak bekledi.

KIRMIZI IŞIKTA BEKLEDİĞİ ANLAR KAMERADA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şanlıurfa'da gerçekleştirilen TEKNOFEST Güneydoğu programı kapsamında kente gitti. Çiftçi'nin kentteki temasları sırasında dikkat çeken bir görüntü kaydedildi. Bakan Çiftçi'nin içinde bulunduğu araç, Şanlıurfa sokaklarında ilerlediği sırada kırmızı ışıkta durdu. O sırada çevrede bulunan bir vatandaş da Bakan Çiftçi'nin aracının trafik ışığında beklediği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi! O anı vatandaş kaydetti

TEKNOFEST İÇİN ŞANLIURFA'YA GİTTİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Şanlıurfa ziyareti, kentte düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında gerçekleşti. Festival alanını ziyaret eden Çiftçi, burada çeşitli temaslarda bulundu. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalde İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin stantlarını gezen Çiftçi, sergilenen teknolojik sistemler hakkında bilgi aldı. Çiftçi; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığının stantlarını ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi! O anı vatandaş kaydetti
İçişleri Bakanlığıİçişleri BakanıMustafa ÇiftçiŞanlıurfaTeknofestTrafikGüncelGündemSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Halkımızın teveccühü“ sözü başına iş açtı Eski SPK Başkanı’na soruşturma izni "Halkımızın teveccühü" sözü başına iş açtı! Eski SPK Başkanı'na soruşturma izni
Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde
Hülya Avşar korta çıktı, kıyafeti maçı gölgede bıraktı Hülya Avşar korta çıktı, kıyafeti maçı gölgede bıraktı
İstanbullular dikkat Salı günü otobüs, metro, metrobüs ve vapur ücretsiz İstanbullular dikkat! Salı günü otobüs, metro, metrobüs ve vapur ücretsiz
Sarallarla barıştıktan sonra yemek düzenledi: İşte ilk sözleri Sarallarla barıştıktan sonra yemek düzenledi: İşte ilk sözleri
Adana’nın Saimbeyli ilçesi beşik gibi sallanıyor Adana'nın Saimbeyli ilçesi beşik gibi sallanıyor
Fatma Betül Sayan Kaya’yı hedef almıştı AK Parti Milletvekili Bayram’dan özür açıklaması Fatma Betül Sayan Kaya'yı hedef almıştı! AK Parti Milletvekili Bayram'dan özür açıklaması
Tamir için dama çıkan usta ve iki çırağın sonu feci oldu Tamir için dama çıkan usta ve iki çırağın sonu feci oldu
Müge Anlı’daki Hamid dosyasında yeni gelişme Anne ve dayı gözaltında Müge Anlı'daki Hamid dosyasında yeni gelişme! Anne ve dayı gözaltında
AK Parti’ye geçiş iddiası sürerken Cemil Tugay’dan dikkat çeken yanıt AK Parti'ye geçiş iddiası sürerken Cemil Tugay'dan dikkat çeken yanıt
22:56
Vincenzo Montella’yı çıldırtan soru
Vincenzo Montella'yı çıldırtan soru
22:36
Beşiktaş’a Milot Rashica’dan kötü haber
Beşiktaş'a Milot Rashica'dan kötü haber
22:25
Dünyanın gözü Ronaldo’nun vereceği cevapta
Dünyanın gözü Ronaldo'nun vereceği cevapta
22:12
Galatasaray’ın rakibi 80 milyon Euro’luk transfer bombasını patlatıyor
Galatasaray'ın rakibi 80 milyon Euro'luk transfer bombasını patlatıyor
22:04
Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş
Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş
21:55
Milli takımı bıraktı mı Galatasaray’ın yıldızı için yeni açıklama
Milli takımı bıraktı mı? Galatasaray'ın yıldızı için yeni açıklama
21:21
52 vatandaşımızın katiliydi Terörist Mihraç Ural’ın yardımcısı Suriye’de yakalandı
52 vatandaşımızın katiliydi! Terörist Mihraç Ural'ın yardımcısı Suriye'de yakalandı
20:49
AK Parti’ye geçiş iddiası sürerken Cemil Tugay’dan dikkat çeken yanıt
AK Parti'ye geçiş iddiası sürerken Cemil Tugay'dan dikkat çeken yanıt
20:04
Fatma Betül Sayan Kaya’yı hedef almıştı AK Parti Milletvekili Bayram’dan özür açıklaması
Fatma Betül Sayan Kaya'yı hedef almıştı! AK Parti Milletvekili Bayram'dan özür açıklaması
19:07
Adana’nın Saimbeyli ilçesi beşik gibi sallanıyor
Adana'nın Saimbeyli ilçesi beşik gibi sallanıyor
18:09
Sürücüler dikkat Motorinde dev indirim bekleniyor
Sürücüler dikkat! Motorinde dev indirim bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 23:01:45. #.0.2#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi! O anı vatandaş kaydetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei