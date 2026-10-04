Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş - Son Dakika
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Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş

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Adana'da iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ölen kuyumcu Zahir Cız'ın tehdit edildiği görüntüler ortaya çıktı. Adana'da faaliyet gösteren Siirtli çete lideri Ramazan Baygara grubuyla sorun yaşadığı iddia edilen Cız'a, telefondan görüntülü arayan Fırat Çelik isimli şahsın tehditler savurduğu görüldü. Cız'ı, "Rengin atmış biraz" diye korkutmaya çalışan Çelik'in Baygaralar grubuna yakın olduğu öne sürüldü.

Adana'da iş yerinin önünde otururken silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu Zahir Cız (66) hayatını kaybetti, yanındaki Hüseyin Altunbulduk (39), ağır yaralandı.

KUYUMCUYU DÜKKANININ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜLER

Olay, saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’nde meydana geldi. Kuyumcu Zahir Cız, tanıdığı Hüseyin Altunbulduk ile iş yerinin önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Silahtan çıkan kurşunlar, Cız'ın başına, Altunbulduk'un ise karnına isabet etti. Cız ile Altunbulduk kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Zahir Cız, kurtarılamadı. Tedaviye alınan Altunbulduk'un ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş

TEHDİT EDİLDİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Zahir Cız'ın, tehdit edildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Cız'ın cep telefonu üzerinden yapılan bir görüntülü aramada doğrudan tehdit edildiği görüldü.

Tehditler savuran Fırat Çelik isimli şahsın, kentte faaliyet gösteren Ramazan Baygara liderliğindeki çeteye yakın olduğu iddia edildi. Hayatını kaybeden kuyumcu ile söz konusu grup arasında önceden anlaşmazlık bulunduğu öne sürülürken, emniyet güçlerinin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA
Fırat Çelik3. SayfaGüncelAdanaSon Dakika

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