Anne ve kızını cadde ortasında acımasızca darbettiler - Son Dakika
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Anne ve kızını cadde ortasında acımasızca darbettiler

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, geçmişte çocukları okulda kavga eden iki annenin tartışması sonrası bir kadın ile kızı kalabalık grup tarafından cadde ortasında darbedildi. Yere düşen kadına saldırı sürerken çocukların "Annemi bırakın" çığlıkları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde geçmişte çocukları okulda kavga eden iki annenin karşılaşmasıyla başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Kalabalık bir grup, kadın ile kızına cadde ortasında saldırdı. Yere düşen kadının darbedildiği anlarda çocukların "Annemi bırakın" diye bağırması güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇOCUKLARININ KAVGASI NEDENİYLE TARTIŞTILAR

Olay, Gölcük merkez 19 Mayıs Caddesi'ndeki Adnan Menderes İş Merkezi önünde meydana geldi.

İddiaya göre, çocukları daha önce okulda kavga eden iki anne cadde üzerinde karşılaştı. Annelerden birinin, "Senin çocuğun benim çocuğumu neden dövdü?" diye sorması üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine kalabalık bir grup, kadın ile kızına saldırdı. Kadın ve kızı grubun arasında kalarak darbedildi.

YERE DÜŞEN KADINI DARBETMEYE DEVAM ETTİLER

Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kadının saldırı sırasında yere düştüğü, çevresindeki kişiler tarafından darbedilmeye devam edildiği görüldü.

Kadının kızı da saldırıya uğrarken, yaşanan arbede sırasında çocukların korku dolu anları kameraya yansıdı.

"ANNEMİ BIRAKIN" DİYE BAĞIRDILAR

Görüntülerde kız ile küçük bir çocuğun, anneleri darbedildiği sırada saldırganlara "Annemi bırakın" diye bağırdığı duyuldu.

Cadde ortasında yaşanan saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
KocaeliGölcükGüncelKavgaSon Dakika

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