ABD ordusu Karayipler'de kartel teknesine saldırıda 4 narko-teröristi öldürdü

ABD ordusu Karayipler'de kartel teknesine saldırıda 4 narko-teröristi öldürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SOUTHCOM, Karayipler'de kartel teknesine yönelik saldırıda 4 narko-teröristin öldürüldüğünü bildirdi. Operasyonu Batı Yarımküre Müşterek Görev Gücü düzenledi; istihbarat teknenin uyuşturucu kaçakçılığında aktif kullanıldığını gösterdi.
ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Karayipler'de uyuşturucu kartellerine ait bir tekneye saldırı düzenlendiğini duyurarak, "Operasyonda 4 narko-terörist öldürülmüştür" açıklamasında bulundu.
ABD ordusu, uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. SOUTHCOM'dan yapılan açıklamada, Batı Yarımküre Müşterek Görev Gücü'nün Karayipler'de uyuşturucu kartellerine ait bir tekneye saldırı düzenlediği bildirildi. Elde edilen istihbaratın teknenin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde aktif şekilde kullanıldığını ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, "Operasyonda 4 narko-terörist öldürülmüştür" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: İHA
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