Rusya'da veba paniği! 28 yaşındaki laborant öldü, 5 hastane karantinaya alındı - Son Dakika
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Rusya'da veba paniği! 28 yaşındaki laborant öldü, 5 hastane karantinaya alındı

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Rusya\'da veba paniği! 28 yaşındaki laborant öldü, 5 hastane karantinaya alındı
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Tarihin en ölümcül hastalığı olan veba, Rusya'daki şüpheli ölümle yeniden gündemde. Veba araştırma enstitüsünde çalışan 28 yaşındaki Darya Şhipilova'nın bakteriyi içeren deney tüpünü kazayla kırdıktan sonra hayatını kaybettiği öne sürülürken, yaklaşık 200 kişi gözetim altına alındı, 5 hastanede karantina tedbirleri uygulandı.

Rusya'nın İrkutsk bölgesinde Vebayla Mücadele Araştırma Enstitüsü'nde görev yapan 28 yaşındaki laborant Darya Şhipilova'nın hayatını kaybetmesi bölgede alarma neden oldu. Yerel basında genç kadının laboratuvarda veba bakterisi Yersinia pestis içeren bir deney tüpünü kazayla kırdığı ve ardından hastalandığı öne sürülürken, Rus sağlık otoritesi Rospotrebnadzor bu iddiayı doğrulamadı. Kurum, Şhipilova'ya "kaynağı bilinmeyen zatürre" teşhisi konulduğunu ve yapılan incelemelerde mesleki faaliyetiyle bağlantılı mikroorganizma tespit edilmediğini açıkladı.

VEBA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞIYORDU

Darya Şhipilova, Sibirya'daki İrkutsk Vebayla Mücadele Araştırma Enstitüsü'nde tehlikeli patojenler üzerine çalışan bir laboranttı. Dış basına yansıyan bilgilere göre Şhipilova, 2 Ekim gecesi Şelehov Bölge Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti. Genç kadının ölümü kısa sürede veba şüphesini beraberinde getirdi.

Rusya'da veba paniği! 28 yaşındaki laborant öldü, 5 hastane karantinaya alındı

DENEY TÜPÜNÜ KIRDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Olayla ilgili en dikkat çeken iddia ise Rusya'daki yerel basından geldi. Şhipilova'nın 25 Eylül'de laboratuvarda canlı biyolojik materyalle çalıştığı sırada veba etkeni Yersinia pestis içeren bir deney tüpünü kazayla kırdığı öne sürüldü. Bu iddia henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.

Rospotrebnadzor ise enstitüde patojen mikroorganizmalarla bağlantılı herhangi bir kaza yaşanmadığını savunarak basına yansıyan bu anlatımla çelişen bir açıklama yaptı.

Rusya'da veba paniği! 28 yaşındaki laborant öldü, 5 hastane karantinaya alındı

İKİ GÜN SONRA DURUMU KÖTÜLEŞTİ

Yerel basının aktardığı iddiaya göre laboratuvardaki olaydan yaklaşık iki gün sonra Şhipilova'nın sağlık durumu hızla kötüleşmeye başladı.

Hastaneye kaldırılan genç kadının başlangıçta ağır Covid-19 geçirdiğinden şüphelenildiği ve bu nedenle Covid hastalarının bulunduğu özel bir bölüme yatırıldığı öne sürüldü.

Durumunun hızla ağırlaşması üzerine son derece tehlikeli enfeksiyonlara yönelik testler yapıldığı, solunum cihazına bağlanan Şhipilova'nın ise kurtarılamadığı aktarıldı.

RUS MAKAMLARINDAN FARKLI AÇIKLAMA

Veba iddialarının yayılması üzerine Rospotrebnadzor açıklama yaptı.

Kurum, hayatını kaybeden kadına "kaynağı bilinmeyen zatürre" teşhisi konulduğunu bildirdi. Şhipilova'nın vebadan öldüğü resmen doğrulanmazken, yapılan incelemelerde genç kadının vücudunda mesleki faaliyetleriyle ilişkili mikroorganizmaların bulunmadığı belirtildi. Rospotrebnadzor ayrıca İrkutsk bölgesindeki epidemiyolojik durumun "istikrarlı" olduğunu açıkladı.

Rusya'da veba paniği! 28 yaşındaki laborant öldü, 5 hastane karantinaya alındı

200'E YAKIN KİŞİ GÖZETİM ALTINA ALINDI

Şhipilova'nın ölümünün ardından temaslı olabileceği değerlendirilen yaklaşık 200 kişi sağlık gözetimi altına alındı.

Dış basında yer alan son bilgilere göre temaslılarda şu ana kadar hastalık belirtisi görülmedi ve yapılan testler negatif sonuçlandı. Bölgede kapsamlı salgın önleme tedbirlerinin uygulandığı bildirildi.

5 HASTANE KARANTİNAYA ALINDI

İrkutsk'ta alınan önlemlerin kapsamı hastanelere de genişletildi. Yerel kaynaklara dayandırılan haberlere göre İrkutsk'taki 1, 3 ve 10 numaralı şehir hastaneleri ile bir doğum hastanesi ve İvano-Matreninskaya Çocuk Hastanesi karantinaya alındı. Böylece karantina tedbiri uygulanan sağlık kuruluşlarının sayısı 5'e ulaştı.

FABRİKADA MASKE ZORUNLULUĞU

Şhipilova'nın yaşamını yitirdiği Şelehov kentindeki İrkutsk Alüminyum Fabrikası'nda da önleyici tedbir olarak maske uygulamasına geçildi. Bölgede yaşayan bazı kişiler sokaklarda koruyucu kıyafet, maske ve eldiven kullanan görevlilerin görüldüğünü, bazı anaokullarında da maske dağıtıldığını aktardı.

VEBA NEDİR?

İnsanlık tarihinin en ölümcül hastalığı olan veba, Yersinia pestis bakterisinin neden olduğu akut, şiddetli bulaşıcı bir hastalıktır. Veba hastalığı, genellikle Yersinia pestis bakterisini taşıyan pirelerin insanları ve hayvanları ısırması ile bulaşmaktadır. Ayrıca enfekte olan insandan insana ve enfekte olan hayvanla temas eden insana da bulaşan veba hastalığı çok kısa süre içerisinde ölüme yol açabilecek ciddi sonuçları olan bir bakteriyel enfeksiyondur. Veba hastalığının 3 çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan birisi en yaygın şekilde görülen hıyarcıklı vebadır. Hıyarcıklı veba ya da diğer adıyla bubonik veba hastanın kasıklarında, koltuk altlarında veya boynunda bulunan lenf düğümlerinin şişmesine ve hassaslaşmasına neden olur. En nadir görülen ve en ölümcül veba türü olan pnömonik veba ise hastanın akciğerlerini etkiler ve insandan insana bulaşabilir. Septisemik veba hastalığında ise bakteriler doğrudan kan dolaşımına girerek çoğalmaktadır. Veba hastalığı günümüzde en yaygın olarak Afrika, Asya ve Amerika'nın bazı bölgelerinde hala görülebilmektedir.

Rusya'da veba paniği! 28 yaşındaki laborant öldü, 5 hastane karantinaya alındı

Veba doktorlarının 17. yüzyılda giydiği ilginç kıyafetler.

KUŞ GAGALI ÖZEL KIYAFETLER

Veba doktorları tarafından giyilen kıyafetler, havadan bulaşan hastalıklara karşı korumak üzere tasarlanmıştır. 17. yüzyılda Fransa ve İtalya'da kullanılan kostüm eldiven, çizme, geniş kenarlı şapka ve bol bir elbisenin yanında, ayağa kadar uzanan bir palto ve tatlı ya da sert kokularla (genellikle lavanta) kaplı kuş gagasından meydana gelirdi.

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